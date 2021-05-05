Семья из Санкт-Петербурга приняла участие в акции «Окна Победы»

Всероссийская акция «Окна Победы» стартовала и в Петербурге. Она проводится в формате online-флешмоба. Участники оформляют окна своих квартир, домов, учреждений и офисов с использованием рисунков, фотографий, надписей, посвященных Дню Великой Победы советского народа над фашизмом. Затем фотографии оформленных окон с хештегом #ОкнаПобеды и словами благодарности героям Великой Отечественной участники размещают в социальных сетях.

Окна своей квартиры на первом этаже Анастасия Новикова украсила вместе со дочками - Дашей, которая профессионально занимается плаванием и Тоней, которая занимается танцами и рисованием. В акции «Окна Победы» они участвуют второй год подряд. В этот раз семья украсила окна гвоздиками, голубями и надписью «С 9 мая».

Для Новиковых День Победы - это еще и возможность сохранить память о своих родственниках - прабабушке, жительнице блокадного Ленинграда, и прадедушке, который служил в годы ВОВ на флоте.

К акции может присоединиться любой желающий. Для украшения окон можно использовать георгиевские ленты, фотографии ветеранов, цветы, красные звезды, рисунки детей. Символы Победы можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами. Также можно придумать свой собственный способ и материал нанесения на окна. К участию в акции рекомендуется подходить творчески, разумеется, учитывая глубокое уважение к памяти подвига героев и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны