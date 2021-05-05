Военная авиация и триколор в небе: как в Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы

В столице сегодня взгляды и объективы камер смартфонов были устремлены по большей части в небо. Благо погода позволила рассмотреть в деталях все 23 вертолета и 53 самолета, взлетевших с разных аэродромов, и пролетевших на разных высотах над Красной площадью. Так в Москве прошла тренировка воздушной части Парада Победы.

Сперва над центром города пролетели сразу три сверхтяжелых серийных вертолета Ми-26. Через 10 секунд в небе появился клин из пяти Ми-8.

Но всей красотой Красной площади летчики вряд ли смогли насладиться: от приборов им нельзя отрываться ни на секунду, ведь нужен постоянный контроль, чтобы не нарушить ровный строй.

Вертолеты прошли на предельно низкой высоте - примерно 180 метров, самолеты - на 200 метров выше. Но с земли создавалось полное впечатление пролета единой колонны.

Семьдесят шесть самолетов и вертолетов взлетели с восьми аэродромов и встретились точно в одно время в одном месте. Из Кубинки отправились пилотажные группы «Стрижей» и «Витязей». А из Жуковского вылетела четверка истребителей пятого поколения СУ-57.

Вертолеты группой в парадном строю летели и из Клина. Воздушные суда собрались в единый строй в районе Химок, после чего отправились на Красную площадь.

Воздушную колонну по традиции замыкали штурмовики Су25, окрашивая в цвета триколора РФ небо над центром Москвы. Этой красивой дымкой жители и гости столицы затем могли любоваться еще несколько минут, а экипажи в тот момент уже возвращались на свои аэродромы базирования.