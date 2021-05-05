Песни военных лет и торжественный строй: в Бурятии военнослужащие ВВО поздравил фронтовика с наступающим Днем Победы

В Бурятии персональный праздничный концерт в преддверии Дня Победы организовал военный оркестр ВВО для ветерана Георгия Посольского. Прямо у дома фронтовика музыканты исполнили мелодии военных лет и прошли торжественным строем.

По завершении концертной программы военнослужащие подарили ветерану подарки, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали крепкого здоровья.

В свою очередь ветеран войны поблагодарил личный состав оркестра и командование ВВО за проявленную заботу и исполненные для него композиции, поздравил всех участников торжественного мероприятия с наступающим Днем Победы.

Георгий Посольский служил в артиллерии, был ранен и попал в госпиталь. После выписки он вновь отправился на фронт и прошел всю войну.