Тридцать семь парадных расчетов: кадры ночной репетиции Парада Победы на Красной площади

В Москве на Красной площади прошла ночная репетиция Парада Победы в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. Пешая колонна была сформирована из 37 парадных расчетов, в составе которых – офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и казачьего войска.

Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. В этом году по Красной площади 9 мая впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.

Женский парадный расчет военнослужащих представлен курсантами Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева, Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Г.К.Жукова.

В состав механизированной колонны входят более 190 образцов военной техники.

В тренировке приняли участие пять видов танков: исторические, современные и перспективные образцы. Расчеты легендарных танков Т-34 возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14.

В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади 9 мая пройдет впервые. Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективной БМП «Курганец-25». Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Современные ЗРК средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представят оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил.

Вооружение ВДВ представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Также в составе механизированной колоны включены расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от Covid-19.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая.