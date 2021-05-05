Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Тридцать семь парадных расчетов: кадры ночной репетиции Парада Победы на Красной площади

Олеся Степакова
01:40 05.05.2021
Перед тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Москве на Красной площади прошла ночная репетиция Парада Победы в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. Пешая колонна была сформирована из 37 парадных расчетов, в составе которых – офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и казачьего войска.

Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. В этом году по Красной площади 9 мая впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.

Женский парадный расчет военнослужащих представлен курсантами Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева, Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Г.К.Жукова.

В состав механизированной колонны входят более 190 образцов военной техники.

В тренировке приняли участие пять видов танков: исторические, современные и перспективные образцы. Расчеты легендарных танков Т-34 возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14.

В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади 9 мая пройдет впервые. Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективной БМП «Курганец-25». Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Современные ЗРК средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представят оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил.

Вооружение ВДВ представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Также в составе механизированной колоны включены расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от Covid-19.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:22 В стране и мире
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
21:00 Спорт
Видео
«Безумно счастливый момент»: Тансыккужина поделилась эмоциями после победы на ЧМ по шашкам
21:15 В стране и мире
Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
17:46 В стране и мире
Видео
СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.