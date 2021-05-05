Музею Победы передали побывавшую в космосе микрокопию Знамени Победы

В Музей Победы переданы уникальные экспонаты. На вечное хранение доставлены самое маленькое Знамя Победы и миниатюрная копия ордена Отечественной войны I степени, работы новосибирского мастера Владимира Анискина.

Копия легендарного Знамени Победы размером всего 7,672 на 3,828 миллиметра и занесена в отечественную Книгу рекордов. Это не просто точно воссозданный по образцу экспонат. Знамя из нитей, снятых с официальной копии.

В мае экспонаты Музея Победы слетали на Международную космическую станцию, куда их доставил космонавт Иван Вагнер. На орбите Знамя и орден провели 195 дней, о чем свидетельствует специальный сертификат.