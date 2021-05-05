Легендарный Т-34 и новейший «Тайфун»: кадры масштабной репетиции Парада Победы в Чите

В Чите на площади Ленина прошла масштабная репетиция парада Победы. Жители города за несколько дней до праздника наблюдали за стройными рядами шагающих военных расчетов и техники.

По центральной площади столицы Забайкалья прошли парадные расчеты Восточного военного округа. Во главе механизированной колонны – участники войны – легендарный танк Т-34 и самоходная артиллеристская установка СУ-100.

Впервые на Параде Победы покажут бронеавтомобили спецназа «Тайфун». В небе – демонстрационный полет многоцелевых истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, а также ударных вертолетов Ми-24.