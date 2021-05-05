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Названы сроки падения на Землю неконтролируемой ступени китайской ракеты

Анна Назайкина
13:25 05.05.2021
В «Роскосмосе» ранее заявляли, что рисков для РФ из-за падения объекта нет.
Названы сроки падения на Землю неконтролируемой ступени китайской ракеты
© Фото: SpaceX, via Globallookpress
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Ступень китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая неконтролируемо летит на Землю, может упасть 8–10 мая, однако предсказать место ее падения в данный момент невозможно. Об этом сообщает CNN.

«Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тыс. миль в час (около 29 тыс. км в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль», — сказал ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Напомним, что 29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, общая масса которой составляет 22 тонны.

Впоследствии в «Роскосмосе» заявили, что российские средства мониторинга отслеживают ступень ракеты, которая запустила в космос модуль китайской станции.

По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, вторая ступень ракеты-носителя Long March 5B осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Реальные вероятности точки падения появятся 7-8 мая. Также в госкорпорации сообщали, что угрозы территории России нет.

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