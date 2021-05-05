Летающая сталь: в небе над Москвой прошла репетиция воздушной части Парада

Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации пролетели над столицей в рамках авиационной тренировки Парада Победы. Парадный строй включал 76 воздушных судов. В авангарде пролетели три тяжелых вертолета Ми-26, за ними проследовала пятерка вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ка-53 и Ми-28Н.

Вслед за ними зрители увидели в небе над Москвой группу из трех военно-транспортных Ил-76, имитирующих воздушную дозаправку и Ту-160 в сопровождении истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-24.

Блеснули крылом в московском небе и носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К, а также истребители пятого поколения Су-57. Эскадрилья из десяти «фронтовиков» Су-34, истребителей Су-30СМ и Су-30С Липецкого авиацентра. Следом свой коронный «Кубинский бриллиант» показали лучшие российские пилотажники из «Русских витязей» и «Стрижей».

Замыкали репетицию шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая выпустят дыма в цветах российского флага. Все полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.