Армия Крылом к крылу: в Екатеринбурге прошла первая тренировка пролета авиации Анна Назайкина Павел Кольцов Над городом пролетели 22 самолета и вертолета. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Летчики Центрального военного округа над Екатеринбургом провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «В ходе тренировки над столицей Урала пролетело 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12», - сообщили в пресс-службе ЦВО. Как отметил корреспондент «Звезды», практически все самолеты пролетят парами, крылом к крылу - интервал между ними будет составлять около 40 секунд. Авиация пройдет на минимальных высотах от 200 до 400 метров. Так как самолеты и вертолеты очень разные по своим характеристикам, очень непросто добиться такой координации, чтобы различные летальные аппараты составили одну воздушную колонну. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика