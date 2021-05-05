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Крылом к крылу: в Екатеринбурге прошла первая тренировка пролета авиации

Анна Назайкина
Павел Кольцов
11:07 05.05.2021
Над городом пролетели 22 самолета и вертолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Летчики Центрального военного округа над Екатеринбургом провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В ходе тренировки над столицей Урала пролетело 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Как отметил корреспондент «Звезды», практически все самолеты пролетят парами, крылом к крылу - интервал между ними будет составлять около 40 секунд. Авиация пройдет на минимальных высотах от 200 до 400 метров. Так как самолеты и вертолеты очень разные по своим характеристикам, очень непросто добиться такой координации, чтобы различные летальные аппараты составили одну воздушную колонну.

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