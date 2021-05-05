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Стивен Сигал подарил Николасу Мадуро самурайский меч

Анна Назайкина
11:42 05.05.2021
Об иных деталях встречи актера и президента не сообщается.
Стивен Сигал подарил Николасу Мадуро самурайский меч
© Фото: nicolasmaduro, Instagram
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Актер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время визита в Каракас и вручил ему самурайский меч. Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter.

После вручения подарка, Мадуро и Сигал долго его расчехляли. Когда подарок удалось извлечь, президент с самурайским оружием в руках встал в эффектную позу, изображая готового к бою воина.

Иных деталей встречи актера и Мадуро венесуэльские СМИ не раскрыли.

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