Стивен Сигал подарил Николасу Мадуро самурайский меч

Актер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время визита в Каракас и вручил ему самурайский меч. Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter.

После вручения подарка, Мадуро и Сигал долго его расчехляли. Когда подарок удалось извлечь, президент с самурайским оружием в руках встал в эффектную позу, изображая готового к бою воина.

#EnVivo 📹 | Recibo en el Palacio del Pueblo la grata visita del actor, Steven Seagal. https://t.co/YLHD4g57Oi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 4, 2021

Иных деталей встречи актера и Мадуро венесуэльские СМИ не раскрыли.