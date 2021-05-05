В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки

В период пандемии, для того, чтобы снизить риск заражения инфекционными заболеваниями, мыть руки необходимо с мылом в течение 40-60 секунд.

«Если нет доступа к воде и мылу, следует применять кожные антисептики или специальные очищающие салфетки», – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тщательное мытье рук с мылом перед едой, позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций - почти на 25%, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусом значительно снижается, если часто мыть руки.