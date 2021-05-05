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Киев оборудовал около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией

Ян Брацкий
11:18 05.05.2021
Изначальная стоимость проекта составляла более четырех миллиардов гривен, на сегодняшний день потрачена уже половина от запланированных средств.
Киев оборудовал около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости
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Киев обустроил около 400 километров противотанковых рвов на границе с Российской Федерацией в рамках проекта «Стена». Об этом заявил глава Государственной пограничной службы страны Сергей Дейнеко.

«За все время работ обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора», - сказал он в интервью агентству «РБК-Украина».

Изначальная стоимость проекта составляла более четырех миллиардов гривен, после чего была значительно сокращена.

«На сегодняшний день фактически потрачено уже два миллиарда гривен. На этот год запланированы расходы в 338 миллионов гривен», - добавил глава ведомства.

По его словам, в настоящее время работы продолжаются в Харьковской и Черниговской областях, где строители обустраивают заграждения. На следующем этапе, работы будут проведены в Сумской области.

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