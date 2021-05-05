Армия В Новороссийске прошла первая ночная репетиция Парада Победы Олеся Степакова Всего в торжественном шествии 9 мая, примут участие свыше 1500 тысяч военнослужащих, курсанты Морской государственной академии имени Ушакова, а также кадеты и юнармейцы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Новороссийске, под руководством начальника гарнизона – командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова, состоялась первая ночная тренировка пеших расчетов в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. Всего в торжественном шествии 9 мая, примут участие свыше 1500 тысяч военнослужащих ВДВ, Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, других силовых ведомств, курсанты Морской государственной академии имени Ушакова, а также кадеты и юнармейцы, в том числе более 600 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика