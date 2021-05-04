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Пятибашенный Т-35, «Шерман», истребитель танков СУ-100: техника времен ВОВ приняла участие в репетиции Парада Победы в Верхней Пышме

Павел Кольцов
09:15 04.05.2021
В состав колонны вошли экспонаты местного музея военной техники, где собрали уникальную экспозицию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Раритетная военная техника выехала на улицы Верхней Пышмы в Свердловской области. Совместную тренировку экипажи провели с  парадными расчетами Центрального военного округа (ЦВО).

В механизированной колонне из 39 единиц двигался, в том числе, огромный пятибашенный танк Т-35. Это движущаяся настоящая крепость, но к началу войны данные машины уже морально устарели и практически все были потеряны в первые месяцы боев. Также в строю шли легендарный Т-34, самоходные установки тех лет, включая созданную на «Уралмашзаводе» самоходку-истребитель танков СУ-100. Кроме того, в репетиции участвовали танк «Шерман», автомобили «Студебеккер» и «Виллис» - техника, которую получали по ленд-лизу.

Механизированная колонна при поддержке парадных расчетов ЦВО будет участвовать в торжественном шествии 9 мая в Верхней Пышме. В составе колонны - экспонаты местного музея военной техники, где собрали уникальную экспозицию: что-то отреставрировано, что-то по старым чертежам воссоздано. Каждый год там появляются новые участники. В 2021, например, пополнил коллекцию музея тяжелый советский танк «Иосиф Сталин».

Кроме того, сегодня вручили медаль «За отвагу» 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Ионию Черных, который проживает в Томской области. Он отличился в 1945 году при форсировании хребта Большой Хинган. Ветерана по видеосвязи поздравил командующий ЦВО.

Также были вручены несколько удостоверений к различным наградам, но уже потомкам фронтовиков, которых, увы, нет в живых.

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