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В парадной форме и в едином строю: как Ростов и Севастополь провели репетиции ко Дню Победы

Виталий Никулин
08:45 04.05.2021
В тренировках приняли участие свыше пяти тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Считанные дни остаются до празднования 76-й годовщины Великой Победы. Подготовка к торжественным парадам сейчас идет по всей стране. Первая вечерняя репетиция прошла и в Ростове-на-Дону. Тренировка состоялась на Театральной площади. Если раньше военнослужащие маршировали в штатной форме, то в этот раз было принято решение провести репетицию в парадных мундирах.

Все выглядело так, как будет 9 мая. Три тысячи военнослужащих, свыше 70 единиц техники, за исключением авиации. Вечерний Ростов решили не тревожить грохотом пролетающих истребителей. Впервые в параде примут участие бронеавтомобили военной полиции «Патруль», санитарные автомобили «Линза» и новейшие автомобили технической разведки «Тайфун-К».

Еще одной яркой точкой на карте ЮВО стал Крым, где тоже проходит репетиция Парада Победы. В Севастополе во главе механизированной колонны прошел легендарный Т-34. По центральной улице города-героя промаршировали коробки подразделений ЮВО и других силовых министерств и ведомств. Две тысячи человек были задействованы в мероприятиях. В Севастополе в строю впервые прошли воспитанники Омского кадетского корпуса - старейшего военно-учебного заведения Сибири.

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