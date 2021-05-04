Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

Около 10000 Георгиевских ленточек и цветы: военнослужащие ВВО и юнармейцы провели акцию «Журавли» в Хабаровске

Роман Захаров
08:02 04.05.2021
Мероприятие вызвало массу положительных эмоций у жителей Хабаровска, которые не могли сдержать слез радости и улыбок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Хабаровске впервые состоялась военно-патриотическая акция «Журавли», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), учащиеся кадетской школы и юнармейцы поздравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла, жителей города с наступающим Днем Победы и подарили им около 10000 Георгиевских ленточек, цветов и бумажных журавликов.

Мероприятие началось в одном из торговых центров краевой столицы. Представительницей всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» была исполнена военная песня «Журавли», под которую детские танцевальные пары исполнили Победный вальс. Также детьми были прочитаны стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, после чего все присутствующие участники акции  со свечами в руках минутой молчания почтили память всех погибших в боях за свободу и мир на Земле.

Главной частью акции стало поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей Хабаровска с наступающим Днем Победы. Участники мероприятия  в военной форме одежды под песню «День Победы» дарили жителям краевого центра цветы и вручали Георгиевские ленточки. Особенно трогательными подарками для горожан стали фигурки журавликов, сделанные руками детей  и юнармейцев.

Проведенная акция вызвала массу  положительных эмоций у большинства жителей Хабаровска, которые не могли сдержать слез радости и улыбок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:44 В стране и мире
Видео
Момент обрушения метромоста в Мехико попал на видео
04:59 В стране и мире
В МВД рассказали, в каких случаях могут аннулировать российское гражданство
04:58 В стране и мире
Видео
Снежный плен: кадры операции по спасению попавших под лавину туристов в Бурятии
03:00 Армия
Видео
Российские саперы разминируют сельхозугодья в Мардакертском районе Карабаха
00:01 Спорт
Видео
Несмотря на скандал с флагом: Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам
Популярное
Популярное
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Двадцать семь лет брака: Билл Гейтс объявил о разводе с женой
Пользователям рассказали, с помощью какой функции можно ускорить работу смартфона
Видео
Опубликовано видео нападения овчарки на детей в Первоуральске
Назван топ-10 направлений для внутреннего туризма
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.