Мини-парад с участием военной техники провели бойцы ЦВО для ветеранов в Новосибирской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парад с проездом техники и торжественным прохождением пеших колонн для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в преддверии 76-й годовщины Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Новосибирске.

Для фронтовиков мероприятие было организовано на импровизированной площади под окнами многоквартирного дома. В начале перед ветеранами выступили военные музыканты с концертом, в котором звучала музыка времен войны, также для всех присутствующих военными летчиками был подготовлен пролет боевой авиации, который транслировался на заранее установленном экране.

В завершении праздничного мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем, а военные водители проехали в парадном строю на реактивных установках «Град» и самоходных артиллерийских установках «НОНА-СВК». В ходе проведения мини-парада были соблюдены все санитарные нормы и эпидемиологические требования, поздравления прошли на безопасных установленных дистанциях.