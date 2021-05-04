Десантное братство: бойцы ВДВ поздравили ветеранов в Ульяновске и Казани

Воины-десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Торжественные мероприятия состоялись совместно с ветеранскими и общественными организациями и юнармейцами.

В ходе поздравления ветеранов в Ульяновске, представители командования соединения и воины «крылатой пехоты» поздравили с наступающим Днем Победы участника боев на Днепре и Свирской операции, освобождения Белоруссии, Венгрии, Австрии и Чехословакии Анциферова Геннадия Владимировича, а в Казани ветерана Великой Отечественной войны Клетнева Павла Кузьмича. Для них гвардейцы-десантники подготовили именные подарки, которые были вручены в торжественной обстановке у них дома.

«Благословляем вас, десантников, элиту нашей армии, на подвиги во имя нашего Отечества. Родина одна, а ее границы святые», - сказал ветеран Геннадий Анциферов.

В завершении мероприятия, во дворах ветеранов состоялись выступления музыкальной группы «Десантное братство», военного оркестра, личного состава Ульяновского соединения ВДВ и юнармейцев с исполнением песен военных лет. Среди исполненных произведений всем полюбившиеся песни «Катюша», «Смуглянка», «От героев былых времен», «Баллада о солдате», «День Победы» и другие.

Во время выступления группы Ульяновского гвардейского соединения ВДВ «Десантное братство» и военного оркестра прошла акция «Бессмертный полк», в ходе которой жители дома, в котором проживают ветераны, а также жители близлежащих домов вышли на балконы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны и вместе исполнили песню «День Победы», тем самым поздравив ветеранов и отдав дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.