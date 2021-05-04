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Закаленные небом: как проходят учения десантно-штурмовых подразделений Северного флота

Елена Сивонен
06:14 04.05.2021
Военнослужащим предстоит приземлиться в точно заданном районе, совершив прыжок с высоты в тысячу метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В небе над Мурманском тренируются десантно-штурмовые и разведывательные подразделения Северного флота. То, как эти военнослужащие, совершают высадку в заданную точку с летящего самолета на высоте тысяча метров - можно смотреть бесконечно. По команде «Пошел», разведчики покидают борт. Уже без страха, не зажмуривая глаза, ведь первые прыжки у молодого пополнения позади, но волнение не отнять. И у тех, кто с высотой давно на «ты», - тоже захватывает дух.

Здесь прыгают все, кто в разведке - стрелки, пулеметчики, наводчики и даже механики-водители. Один из бойцов - Никита Банников. Хотя и служит на земле, но с детства мечтал попасть в небо. И теперь считает каждый свой прыжок. Сегодня под куполом он в 17 раз.

«Эмоции каждый раз переполняют тебя, потому что перед самим прыжком все равно волнение чувствуешь, а уже перед тем, как отделиться от летательного аппарата, такая тишина в организме, и ты уже уверенно выходишь, купол раскрывается, и ты чувствуешь, что ты в небе и эмоции тебя переполняют», - поделился впечатлениями механик-водитель отдельной мотострелковой бригады Северного флота Никита Банников.

В воздухе бойцы в полной боевой выкладке и со штатным оружием. А более опытные - с грузовыми контейнерами, как это было бы при десантировании в тыл врага. Закаленные небом, разведчики продолжают тренировки в воздухе. Им еще прыгать и прыгать. Только у морпехов впереди, как минимум, 800 таких полетов.

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