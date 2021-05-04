В Сахалинской области госпитализировали 14 человек с отравлением

Не менее 14 сотрудников предприятия «Энергострой» в Сахалинской области госпитализировали с отравлением. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Ксения Сахарова. По последним данным, были проведены необходимые диагностические и лечебные процедуры.

«В медицинское учреждение были доставлены 14 человек. В настоящее время состояние улучшилось, угрозы жизни нет, терапия продолжается», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

На данный момент органы Роспотребнадзора занимаются выяснением причин и обстоятельств случившегося. При этом прокуратура Сахалинской области сообщила о том, что Углегорской городской прокуратурой была организована проверка в связи с происшествием.