В МВД рассказали, в каких случаях могут аннулировать российское гражданство

В МВД РФ рассказали, что иностранцы могут лишиться гражданства России, если, в частности, на этапе его получения подали ложные сведения о себе. Либо целью получения документа РФ стало осуществление деятельности, которая представляет угрозу основам конституционного строя страны.

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

В конце прошлого года в России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства для иностранцев. До этого правила предполагали, что для упрощенного получения гражданства, то есть когда срок проживания в нашей стране не имеет значения, иностранцам нужно было не только иметь взрослых детей-россиян, но и быть нетрудоспособными.