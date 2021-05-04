Врач развеяла мифы о диатезе у взрослых

Классификация диатеза разнообразна и включает в себя более 20 видов. Если мы говорим об иммунопатологическом, либо аллергическом диатезе, то мы подразумеваем, как правило, атопический дерматит. Об этом «Звезде» рассказала врач общей практики, кандидат медицинских наук Кристина Бородулина.

«Атопический дерматит, начавшийся в детском возрасте, может проявляться и во взрослом состоянии в виде обширных высыпаний на коже, на любом участке кожного покрова. Эти высыпания – красные, зудящие, проявляются сухостью кожи. Влияют как на общее состояние организма в целом, так и на качество жизни пациента», – уточнила врач.

По словам Бородулиной, чаще всего, при атопическом дерматите пациенты имеют ряд других, сопутствующих заболеваний аллергической природы.

«Это бронхиальная астма, аллергические риниты, синуситы. Чаще всего проявление атопического дерматита у взрослых также связано с непереносимостью определенных видов, как пищевых аллергенов, так и, возможно, каких-то растительных, аллергенов бытовой пыли, либо животных», – объяснила медик.

Все эти факторы могут влиять на обострение аллергического процесса, добавила она.

Врач также рассказала о признаках тяжелой формы атопического дерматита. Прежде всего, это обширные поражениями кожных покровов в виде красных очагов, красных пятен, которые могут сливаться между собой и шелушиться. В тяжелых случаях, по мнению специалиста, может развиваться вторичная кожная инфекция в месте очаге поражения.

«Начинается процесс мокнутия данных очагов, что приводит к ухудшению общего самочувствия пациента», – уточнила врач.

Все это требует комплексного лечения с применением как антигистаминных препаратов, так и местных мазей, кремов для купирования острого воспалительного процесса, заключил специалист.