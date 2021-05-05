В Алеппо прошла плановая вакцинация детей

В этой поликлинике на востоке Алеппо идет плановая вакцинация самых маленьких жителей города. О том, что это детское медучреждение, можно понять еще на расстоянии. На самый безобидный укол, дети в любой стране реагируют одинаково, но местные врачи знают, что нужно сделать, чтобы успокоить ребенка.

Туберкулез, коклюш, дифтерия – вакцины от этих болезней у врачей Алеппо сейчас в достатке. Теперь, говорят медики, нужно чтобы родители ответственно подошли к вакцинации своих детей.

Во время войны эта поликлиника в районе Тариф Аль-Баб была полностью разрушена террористами.

Когда в Алеппо стали возвращаться беженцы, стала ощущаться серьезная нехватка врачей и медицинских учреждений. Местный департамент здравоохранения недавно восстановил поликлинику практически заново.

Там, где пока не хватает помещений, врачи принимают под открытым небом. Да и сами дети, по словам медиков, вакцинацию на свежем воздухе воспринимают намного охотнее.