В стране и мире На Красной площади началась ночная репетиция Парада Победы Иван Линдеманн Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. В состав механизированной колонны включено свыше 190 образцов военной техники. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: На Красной площади началась ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. «Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска», - заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. В состав механизированной колонны включено свыше 190 образцов военной техники. «Пять типов танков принимают участие в тренировках: исторические, современные и перспективные образцы. Расчеты легендарных танков Т-34 традиционно возглавляют механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная - танком Т-14», - заявили в Минобороны. В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади 9 мая пройдет впервые. Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективной БМП «Курганец-25». Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии. Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представят оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил. Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». «Перед ночными тренировками пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны», - уточнили в Минобороны. Весь личный состав военнослужащих, принимающих участие в репетициях, в добровольном порядке прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 7 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика