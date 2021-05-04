Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Дух Великой Победы: в Екатеринбурге состоялась ночная репетиция военного парада

Анна Касаткина
22:59 04.05.2021
В параде 9 Мая в уральской столице примут участие около 2,5 тысячи человек и более 100 единиц техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Екатеринбурге прошла совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. По главной площади уральской столицы прошли около 20 парадных подразделений.

В репетиции задействовали расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственного парадного расчета военной полиции за Уралом. Кроме того, по площади промаршировали сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

В парадном строю также прошла колонна современной и исторической военной техники, насчитывающая более 100 образцов. Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовым ГАЗ АА «полуторка», военными мотоциклами МВ-650.

Другие колонны механизированного парадного расчета возглавляли бронеавтомобили «Тигр». По брусчатке площади 1905 года проехали комплексы войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск были представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Среди новинок, стоящих на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа, впервые были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 Мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:22 В стране и мире
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
21:00 Спорт
Видео
«Безумно счастливый момент»: Тансыккужина поделилась эмоциями после победы на ЧМ по шашкам
21:15 В стране и мире
Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
17:46 В стране и мире
Видео
СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.