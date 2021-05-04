Дух Великой Победы: в Екатеринбурге состоялась ночная репетиция военного парада

В Екатеринбурге прошла совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. По главной площади уральской столицы прошли около 20 парадных подразделений.

В репетиции задействовали расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственного парадного расчета военной полиции за Уралом. Кроме того, по площади промаршировали сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

В парадном строю также прошла колонна современной и исторической военной техники, насчитывающая более 100 образцов. Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовым ГАЗ АА «полуторка», военными мотоциклами МВ-650.

Другие колонны механизированного парадного расчета возглавляли бронеавтомобили «Тигр». По брусчатке площади 1905 года проехали комплексы войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск были представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Среди новинок, стоящих на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа, впервые были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 Мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.