СМИ сообщили о стрельбе в районе аэропорта Донецка

На северной окраине Донецка в районе аэропорта раздались автоматные и пулеметные выстрелы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Как сообщает агентство, с примыкающей к территории аэропорта улицы Взлетный были слышны две короткие очереди из двух выстрелов.

За последние сутки ВСУ, по данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), четыре раза за прошедшие сутки нарушили перемирие. В результате снайперского огня погиб военнослужащий ДНР.