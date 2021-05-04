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Марш на Красную площадь: кадры приготовлений к репетиции Парада Победы в Москве

Игорь Лапик
Иван Линдеманн
18:54 04.05.2021
На время тренировки движение на северо-западе и в центре Москвы будет ограничено. Проезд перекроют на Нижних Мневниках и на Звенигородском шоссе, а также на участке Садового кольца, на Моховой, Тверской-Ямской, Петровке и Солянке, на Тверском бульваре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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В столичных Мневниках к проведению финальной ночной репетиции Парада Победы готовится военная техника. На время тренировки движение на северо-западе и в центре Москвы будет ограничено. Проезд перекроют на Нижних Мневниках и на Звенигородском шоссе, а также на участке Садового кольца, на Моховой, Тверской-Ямской, Петровке и Солянке, на Тверском бульваре. Метро в центре будет работать только на вход.

«Техника ревет, прогреваются двигатели. Механизированная колонна готова к маршу на Красную площадь. На специализированной площадке в Нижних Мневниках проведена вся необходимая подготовка. Техника подкрашена, заправлена, проведено техническое обслуживание: на каждой гусенице есть специальные резиновые накладки, чтобы никак не подпортить асфальт столичных улиц. После выхода колонна растянется где-то на 6-7 километров до места сбора на Тверской улице. Там экипажи будут ждать 22:00, когда выедут на Красную площадь», - рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Репетиции парада сейчас идут по всей стране. В Каспийске торжественным маршем по центру города прошли больше тысячи морских пехотинцев. Они отработали синхронность строевых приемов. Следом за пешими расчетами на площадь вышла механизированная колонна. В ее составе были бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», а также береговые ракетные комплексы «Бал». 

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