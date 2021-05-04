В стране и мире Из России временно запретили вывозить гречку Иван Линдеманн Ограничение начнет действовать 5 июня и продлится до 31 августа. © Фото: Михаил Нечаев, Pixabay Читайте нас на: Из России временно запретили вывозить гречиху. Такое решение приняло правительство страны. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что ограничение начнет действовать 5 июня и продлится до 31 августа. Уточняется, что под временный запрет попадают три позиции: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Запрет на экспорт растения и крупы правительство России ввело в целях обеспечения продовольственной безопасности. Тем же постановлением предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень жизненно важных для внутреннего рынка РФ товаров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика