Из России временно запретили вывозить гречку
Ограничение начнет действовать 5 июня и продлится до 31 августа.
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Из России временно запретили вывозить гречиху. Такое решение приняло правительство страны.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что ограничение начнет действовать 5 июня и продлится до 31 августа.
Уточняется, что под временный запрет попадают три позиции: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
Запрет на экспорт растения и крупы правительство России ввело в целях обеспечения продовольственной безопасности. Тем же постановлением предписано внести гречиху, крупу грубого помола из гречихи и обрушенное гречневое зерно в перечень жизненно важных для внутреннего рынка РФ товаров.