Лукашенко запросил данные о европейских компаниях в республике в связи с санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запросил у правительства информацию о крупнейших европейских предприятиях на территории республики в связи с западными санкциями. Глава государства заявил, что введенные ограничения не должны оставаться без ответа.

По словам Лукашенко, если европейцы «хотят проблем», то «они их получат».

«Больше ничего не буду говорить, время покажет. Вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу», - цитирует президента агентство БелТА.

Лукашенко также поставил задачу правительству совместно с министерством иностранных дел изучить деятельность западных гуманитарных программ на территории Белоруссии, заявив, что некоммерческие организации являются иностранными агентами и «бандитами», устраивающими в стране «обдираловку и прочее».

«Я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации», - сказал Лукашенко.

В октябре прошлого года Евросоюз в связи с ситуацией в Белоруссии принял три пакета санкций против компаний и физических лиц в республике. В феврале эти ограничения были продлены на год. Белоруссия ответила на санкции симметрично, введя ряд ограничений в отношении ряда европейских персон, фондов, программ и компаний.