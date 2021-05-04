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Стресс или опухоль: названы возможные причины звона в ушах

Анна Назайкина
16:12 04.05.2021
Зачастую человек привыкает к этому звуку и перестает обращать на него внимание, что может обернуться для здоровья самыми печальными последствиями.
Стресс или опухоль: названы возможные причины звона в ушах
© Фото: Tommy Seiterimage, BROKER, Globallookpress
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Звон в ушах может быть не только последствием прослушивания громкой музыки или стресса, но и признаком серьезных заболеваний. Об этом сообщает «Рамблер».

Так, звон в сочетании с головокружением, тошнотой, пеленой или черными точками перед глазами и нарушением координации может говорить об остеохондрозе, так как зажатые из-за нарушений в шее артерии не позволяют обеспечивать нормальный кровоток.

Кроме того, звуки в ушах с характерным пульсированием могут слышать люди, страдающие от гипертонии, так как в задней ушной артерии возникает спазм сосудов. В следствие этого приток крови сокращается или вообще прекращается.

Также наличие черепно-мозговых травм может являться причиной звона: на месте повреждения возникает отек, который не дает различных зонам мозга нормально функционировать. В таком случае шум может иметь абсолютно непредсказуемый характер – свист, звон, металлический треск.

Атеросклероз также может приводить к звукам в ушах. Возникновение звона может быть вызвано даже небольшим отклонением уровня холестерина от нормы. Зачастую шум может сопровождаться головокружениями.

К сожалению, порой звон в ушах может свидетельствовать и о таком пугающем явлении, как опухоль головного мозга. В такой ситуации важно вовремя обратиться к специалистам для определения грамотной стратегии лечения и предотвращения ее развития.

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