На Кубани локомотив врезался в машину скорой помощи

Четыре человека пострадали при столкновении машины скорой помощи с локомотивом в Краснодарском крае. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороге.

Инцидент произошел во вторник, 4 мая, в 13:04 на перегоне Красная стрела - Темрюк в Темрюкском районе. Машинист локомотива применил экстренно торможение, однако столкновения избежать не удалось.

«В результате ДТП пострадавших среди локомотивной бригады нет. Четыре человека, включая ребенка, которые находились в скорой помощи, получили ушибы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на график движения поездов ДТП не повлияло.