Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к репетициям Парада Победы

Морские пехотинцы Каспийской флотилии, которые на днях вернулись из Крыма с масштабных учений, приступили к репетициям Парада Победы на главной площади Каспийска. Торжественным маршем прошли более тысячи военнослужащих.

Они отработали синхронность строевых приемов в составе парадных коробок. Следом за пешими расчетами на площадь вышла механизированная колонна. В ее составе бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град», а также береговые ракетные комплексы «Бал».

Первая совместная репетиция праздничного шествия состоялась и в Свердловской области. По главной площади города Верхняя Пышма в составе парадных расчетов прошли кадеты, юнармейцы и военнослужащие.

Впервые в составе механизированной колонны - восстановленные танки ИС-3, КВ-1, а также грузовой автомобиль ЗИС-6. Отдельной группой прошли редкие боевые машины, которые советский союз получил по программе ленд-лиза. Среди них танк «Шерман» и автомобили «Виллис». За рычагами управления раритетных машин - ветераны Вооруженных Сил.