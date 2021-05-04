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Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео

Ян Брацкий
11:07 04.05.2021
По оценке специалистов, на домашних животных позарился молодой медведь, который только учится самостоятельно жить в дикой природе.
© Видео: Национальный парк "Башкирия", ВК © Фото: Национальный парк "Башкирия", ВК
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В Мелеузовском районе Башкирии медведь решил погонять оставленную без присмотра отару овец. Животные паслись на склоне, когда на него вышел косолапый. Местный житель, снимавший все происходящее из окна собственного дома, стал свидетелем интересного происшествия. Инцидент случился в деревне Сергеевка. Овцы оказались намного проворнее и сбежали от хищника. Все остались целы - и овцы, и люди, и медведь.

«Роль пастуха пришлось выполнить, предположительно, трехлетнему медведю, который первый год без мамы приспосабливается к самостоятельной жизни. Важно, чтобы сейчас у него сформировались правильные привычки. Он должен научиться находить и добывать еду в лесу, вдали от людей. А бесконтрольно пасущийся скот приучит его питаться неправильно, он станет чаще и ближе подходить к домам, что может привести к трагедии», - приводит издание «Караидель» слова директора национального парка «Башкирия» Владимира Кузнецова.

Местные власти отмечают, что жители Сергеевки - единственные в районе, чей скот пасется без присмотра. Между тем, за это предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей. Владельцев овец призвали быть более осмотрительными.

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