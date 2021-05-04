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Российские саперы разминируют сельхозугодья в Мардакертском районе Карабаха

Олеся Степакова
03:00 04.05.2021
В апреле – начале мая на территории Мардакертского района российские миротворцы обнаружили и обезвредили более 200 артиллерийских снарядов и взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Инженерно-саперные группы подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от мин и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские саперы проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине города Мардакерт, где во время боевых действий находились артиллерийские позиции. Отмечается, что местные жители опасаются проводить работы на близлежащих сельхозугодьях, пока не будет проведена полная очистка местности.

В апреле – начале мая на территории Мардакертского района российскими саперами было обнаружено и обезврежено более 200 артиллерийских снарядов и взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено 2064 гектара территории, 632 километра дорог, проверено 1733 здания, в том числе 30 социально значимых объектов. Также обнаружено и обезврежено 25 603 взрывоопасных предмета.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. 

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