Жапаров подпишет принятый на референдуме проект новой конституции Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 мая подпишет проект новой конституции, который был принят на референдуме. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля т.г., и обратится с посланием к народу страны», - цитирует представителя отдела агентство Кабар.

Отмечается, что в мероприятии будут участвовать представители всех ветвей власти – парламентарии, представители судейского корпуса, кабмина республики, а также общественные деятели.

«С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении.

Напомним, что референдум в республике состоялся 11 апреля. По данным ЦИК, за проект новой конституции отдали голос 79,3% избирателей, против него - 13,7%. Явка участников голосования составила почти 37%.