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СМИ: неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ

Олеся Степакова
00:56 04.05.2021
Отмечается, что человека, который пытался проникнуть на территорию управления, остановила вооруженная охрана.
СМИ: неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ
© Фото: Olivier Douliery globallookpress
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В Лэнгли, штат Виргиния, неизвестный попытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя полиции.

Отмечается, что человека, который пытался заехать на территорию ЦРУ, остановила вооруженная охрана. Сотрудники службы безопасности вели нарушителем переговоры, стрельбы не было, уточнил телеканал.

На данный момент ЦРУ решает проблему безопасности за пределами охраняемого периметра штаб-квартиры, говорится в официальном сообщении управления.

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