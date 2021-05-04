СМИ: неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ

В Лэнгли, штат Виргиния, неизвестный попытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя полиции.

Отмечается, что человека, который пытался заехать на территорию ЦРУ, остановила вооруженная охрана. Сотрудники службы безопасности вели нарушителем переговоры, стрельбы не было, уточнил телеканал.

На данный момент ЦРУ решает проблему безопасности за пределами охраняемого периметра штаб-квартиры, говорится в официальном сообщении управления.