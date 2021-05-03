С высоты птичьего полета: в Крыму проходит фестиваль воздухоплавания
Каждый день в рамках фестиваля вверх взмывают больше двух десятков аэростатов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Крыму рядом с Белогорском в эти дни можно покататься на воздушном шаре. Там в седьмой раз проходит фестиваль воздухоплавания «Крымское небо».
Каждый день ввысь взмывают больше двух десятков аэростатов. Отдохнуть от суеты и посмотреть на всех свысока можно на рассвете или на закате - именно в это время создаются идеальные условия для полетов.
Фестиваль продлится до 5 мая включительно.