Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Россиянам не стоит злоупотреблять шашлыком в майские праздники в связи с риском навредить своему здоровью. Такое мнение высказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кульменко в интервью радио Sputnik.

Специалист напомнил, что мясо - это не тот продукт, который можно есть в больших количествах. По его словам, за один раз допустимо употребить в пищу не более 100 граммов красного мяса, а лучшим решением будет снизить этот объем до 70 граммов.

«Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру», - предупредил Кузьменко.

Врач также призвал учитывать калорийность мяса, особенно людям, следящим за своим весом. А для того, чтобы избежать переедания, диетолог посоветовал перед походом на шашлыки заполнить желудок овощами либо простой водой.

Время хранения готового шашлыка, утверждает эксперт, зависит от степени его прожарки, а также от того, сколько времени продукт будет находиться без холодильника.

«Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать», - объяснил он.

Перед употреблением готового мяса в пищу Филипп Кульменко также рекомендовал убедиться, что от него не идет посторонних запахов. При этом пожилым людям, людям с высоким холестерином и болезнями сердца медик посоветовал не налегать на шашлык, который, как правило, готовится из свинины, а отдать предпочтение, например, рыбе.

Говоря о свином шашлыке, специалист призвал жарить его до полной готовности, поскольку в недожаренном мясе могут остаться живыми некоторые паразиты.