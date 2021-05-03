Кипящая вода: на побережье Баренцева моря начался сезон ловли мойвы

Необычное зрелище в эти дни можно наблюдать в Мурманской области, где на нерест пошла мойва. Сотни рыбаков, чтобы не упускать момент, устремились на песчаный пляж Териберки на побережье Баренцева моря за легкой добычей.

Ситуация повторяется каждый год в начале мая - мойва, спасая себя и будущее потомство от хищников, подходит близко к берегу, где ее уже ждут собравшиеся рыболовы. Места в воде занимают заранее. Ждут иногда часами, терпеливо, зная, что без рыбы все равно не уйдут.

Ведь ловить мойву во время нереста можно если не голыми руками, то сачками и даже мешками, что рыболовы, собственное, и делают, стоя по пояс в воде. Такой метод ловли практикуют не только на севере. На Дальнем Востоке местную рыбу тоже черпают сачками или загоняют в неводы с мелкой сеткой.

Иногда за полчаса работы можно набрать два мешка. Ходят к берегу теплыми ночами - это то время, когда мойвы в воде больше всего. Есть у местных и своя примета: если запахло свежим огурцом, значит пора на «ночную охоту».