Повсеместные пункты вакцинации и масочный режим: как уберечься от COVID-19 в майские праздники

В России впервые за долго время вновь фиксируется рост суточного количества заболевших COVID-19 – больше девяти тысяч в день. В половине регионов выявлены новые штаммы – британский и южноафриканский. Самый страшный, индийский, пока не зафиксирован. Однако, по словам главы института имени Гамалеи Александра Гинцбурга, уже понятно, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации вируса.

В целом, учитывая то, что в России, на фоне обстановки в Европе и мире ситуация удовлетворительная, расслабляться еще очень рано. Тем, кто еще не привился – нужно срочно это делать. И всем, по-прежнему, необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно, в наступившие длинных праздничные выходные.

В Московском метро, на майских праздниках, в час пик проводится усиленный контроль за масочно-перчаточным режимом. Одни пассажиры даже камеры не стесняются. Другие, при виде контролеров, спешат надеть маску. Без средств защиты стараются в метро не пускать, но внизу многие все равно маски и перчатки снимают.

Мэр Москвы Сергей Собянин называет ситуацию в столице некритичной, но отметил рост заболеваемости.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас главное, чтобы люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию, а майские праздники провели в кругу семьи. Если эти меры будут соблюдены, то через 10-14 дней, мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости, подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию на прошлой неделе еще раз напомнил о том, что позаботиться о своем здоровье должен каждый. Прививку от коронавируса в стране сделали уже более 12 миллионов человек.

В течение нескольких месяцев в крупных городах работают пункты вакцинации в торговых центрах. Перед майскими каникулами их стали открывать и на выездах из Москвы. Майские праздники, для многих – это дача с обязательным заездом по пути в гипермаркет за продуктами. Теперь можно совместить приятное с полезным. В каждом таком торговом центре на выезде из Москвы есть пункт вакцинации. Никакой записи не нужно абсолютно. Прийти может любой желающий.

Напомним, что в 2020 году именно после майских каникул медики зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19.

В этом году Путин объявил 4 и 7 мая включительно нерабочими днями. Сделано это исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса в России.

Статистика заболеваемости COVID-19 позволяет обойтись без ограничений на передвижение внутри страны на майских праздниках, но эпидемиологи предупреждают – опасность заразиться все еще высока.