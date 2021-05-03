Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Повсеместные пункты вакцинации и масочный режим: как уберечься от COVID-19 в майские праздники

Владислав Кустов
04:29 03.05.2021
Статистика заболеваемости коронавирусом в России позволяет обойтись без ограничений на передвижение внутри страны на майских праздниках, но эпидемиологи предупреждают – опасность заразиться все еще высока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В России впервые за долго время вновь фиксируется рост суточного количества заболевших COVID-19 – больше девяти тысяч в день. В половине регионов выявлены новые штаммы – британский и южноафриканский. Самый страшный, индийский, пока не зафиксирован. Однако, по словам главы института имени Гамалеи Александра Гинцбурга, уже понятно, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации вируса.

В целом, учитывая то, что в России, на фоне обстановки в Европе и мире ситуация удовлетворительная, расслабляться еще очень рано. Тем, кто еще не привился – нужно срочно это делать. И всем, по-прежнему, необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно, в наступившие длинных праздничные выходные.

В Московском метро, на майских праздниках, в час пик проводится усиленный контроль за масочно-перчаточным режимом. Одни пассажиры даже камеры не стесняются. Другие, при виде контролеров, спешат надеть маску. Без средств защиты стараются в метро не пускать, но внизу многие все равно маски и перчатки снимают.

Мэр Москвы Сергей Собянин называет ситуацию в столице некритичной, но отметил рост заболеваемости.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас главное, чтобы люди носили маски и соблюдали социальную дистанцию, а майские праздники провели в кругу семьи. Если эти меры будут соблюдены, то через 10-14 дней, мы увидим дальнейшее снижение заболеваемости, подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию на прошлой неделе еще раз напомнил о том, что позаботиться о своем здоровье должен каждый. Прививку от коронавируса в стране сделали уже более 12 миллионов человек.

В течение нескольких месяцев в крупных городах работают пункты вакцинации в торговых центрах. Перед майскими каникулами их стали открывать и на выездах из Москвы. Майские праздники, для многих – это дача с обязательным заездом по пути в гипермаркет за продуктами.  Теперь можно совместить приятное с полезным. В каждом таком торговом центре на выезде из Москвы есть пункт вакцинации. Никакой записи не нужно абсолютно. Прийти может любой желающий.

Напомним, что в 2020 году именно после майских каникул медики зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19.

В этом году Путин объявил 4 и 7 мая включительно нерабочими днями. Сделано это исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев коронавируса в России.

Статистика заболеваемости COVID-19 позволяет обойтись без ограничений на передвижение внутри страны на майских праздниках, но эпидемиологи предупреждают – опасность заразиться все еще высока.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:33 Армия
Видео
Перетягивание каната и футбол: на российской авиабазе в Сирии прошел спортивный праздник
20:55 Спорт
«Зенит» стал чемпионом России в третий раз
19:52 В стране и мире
статья
Беседа с Путиным: почему Зеленский мечтает назначить встречу с президентом РФ
19:34 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из суда по делу смертельного ДТП в Ставрополье
18:53 В стране и мире
РФ проведет неформальное заседание Совбеза ООН по трагедии в Одессе
Популярное
Популярное
Видео
Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Комбатаг для «Калашникова»: опубликованы кадры ночной битвы с обновленными АК-12
Видео
«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.