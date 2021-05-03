Блинкен подтвердил планы Байдена по закрытию тюрьмы Гуантанамо

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил планы администрации президента Штатов Джо Байдена закрыть тюрьму, которая расположена в заливе Гуантанамо.

«Мы считаем, оно должно быть (закрыто), и это (закрытие тюрьмы), безусловно, наша цель, на которой мы сосредоточимся в ближайшие месяцы», - заявил Блинкен в интервью каналу CBS.

При этом госсекретарь не уточнил сроки закрытия Гуантанамо.

Ранее сообщалось, что администрация лидера США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть ее.

Тюрьма была создана после терактов 11 сентября 2001 года.