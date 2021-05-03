Армия Командующий ЦВО вручил медаль «За отвагу» 95-летнему ветерану ВОВ Олеся Степакова Генерал-полковник также вручил потомкам ветеранов удостоверения к ордену Славы III степени, орденам Отечественной войны I степени и Ордену Красной Звезды. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин передал ранее неврученную медаль «За отвагу» 95-летнему участнику Великой Отечественной войны Июнию Черных, который проживает в Томской области. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. «В 1945 году при форсировании горного хребта Большой Хинган проявил энергичность, выдержку и дисциплинированность, помогал фактически слабым бойцам. За все время маршей находился в общей колонне полка, отлично выполнив поставленную ему задачу», – указано в наградном листе. Генерал-полковник Александр Лапин подчеркнул, что Черных воплощает собой самые лучшие нравственные, духовные и боевые качества, а также пожелал ветерану крепкого здоровья. Также командующий войсками ЦВО вручил потомкам ветеранов удостоверения к ордену Славы III степени, орденам Отечественной войны I степени и ордену Красной Звезды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика