Командующий ЦВО вручил медаль «За отвагу» 95-летнему ветерану ВОВ
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин передал ранее неврученную медаль «За отвагу» 95-летнему участнику Великой Отечественной войны Июнию Черных, который проживает в Томской области. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
«В 1945 году при форсировании горного хребта Большой Хинган проявил энергичность, выдержку и дисциплинированность, помогал фактически слабым бойцам. За все время маршей находился в общей колонне полка, отлично выполнив поставленную ему задачу», – указано в наградном листе.
Генерал-полковник Александр Лапин подчеркнул, что Черных воплощает собой самые лучшие нравственные, духовные и боевые качества, а также пожелал ветерану крепкого здоровья.
Также командующий войсками ЦВО вручил потомкам ветеранов удостоверения к ордену Славы III степени, орденам Отечественной войны I степени и ордену Красной Звезды.