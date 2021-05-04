Розенбаум выступил с концертом на российской авиабазе в Сирии

На авиабазу Хмеймим Александр Розенбаум прилетает уже во второй раз. Он говорит, что очень хотел выступить здесь год назад, но тогда помешала пандемия. И это единственное, что смогло его остановить. Артист считает своим долгом выступать перед бойцами в самых опасных и горячих точках, когда всего в нескольких километрах от импровизированной сцены идут ожесточенные бои. Так было в Афганистане и в Чечне.

Когда звучит легендарный «Вальс Бостон», то кажется, будто временно прекращает взлетать армейская авиация, а еще: «Утиная охота», «Черный тюльпан», «Ау». Многие из нынешних солдат еще не родились, когда были написаны эти песни, но то, о чем они, стирает рамки между поколениями.

В армейской палатке выступление маэстро, затаив дыхание, слушают и рядовые и генералы.

Приезд Александра Розенбаума на авиабазу Хмеймим в Сирии для большинства военных стал настоящей неожиданностью. И, похоже, сюрприз, который командование группировкой приготовило в честь майских праздников, удался.

Розенбаум в этот раз не ограничился концертом на авиабазе Хмеймим. Это настоящий гастрольный тур. Выступления артиста с нетерпением ждут также в морском пункте базирования Тартус и еще нескольких местах арабской республики.