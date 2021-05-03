На Аляске стартовали масштабные учения США Northern Edge 2021

Учения ВС США Northern Edge 2021 стартуют 3 мая на Аляске. В них примут участие 15 тысяч военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов.

«Сегодня ВВС США начинают учения Northern Edge 2021 на Аляске. Northern Edge - это проводимые Тихоокеанскими ВВС при поддержке Индо-Тихоокеанского командования (ВС США – Прим.ред.) полевые учения, которые проводят совместно (американские – Прим.ре) виды ВС»,–сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

В маневрах задействуют военнослужащих из американских ВВС, Сухопутных войск, ВМС и Корпуса морской пехоты. Авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения также примут участие в учениях.

Ранее сообщалось, что США не приглашали иностранных наблюдателей, в том числе и из России. Учения на Аляске продлятся с 3 по 14 мая.