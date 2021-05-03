Мечта детства: тяжелобольной подросток поблагодарил командующего ЦВО за возможность проехать на боевом танке

Подросток Максим Журавлев, страдающий спинальной мышечной атрофией, поблагодарил командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина за исполнение детской мечты проехать на боевом танке. В знак признательности юноша подарил командующему картину, выжженную на дереве.

Родители обратились за помощью в осуществлении мечты Максима перед парадом 2019 года. Тогда Лапин пообещал прокатить ребенка на Т-72Б3 во время генеральной репетиции. Мальчик проехал на танке и бронемашине «Тигр» по центральной площади Екатеринбурга.

Спустя два года юноша в знак благодарности подарил командующему картину, выжженную на дереве, и попросил исполнить еще одну мечту - полетать на вертолете. Лапин согласился воплотить в жизнь просьбу юноши и подарил ему модель танка Т-90С, а также пригласил его на генеральную репетицию парада, которая пройдет 7 мая.