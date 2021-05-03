Никто не забыт: около 100 могил ветеранов восстановили в Таджикистане в рамках акции «Чистая память»

Российские военнослужащие восстановили в Таджикистане 100 могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе. Участники акции «Чистая память» разыскали места захоронений советских солдат и офицеров, принимавших участие в борьбе с фашистскими захватчиками.

Военнослужащие 201-ой военной базы отчистили могилы от травы и сорной растительности, убрали мусор, провели подрезку и окучивание кустарников, отреставрировали основания памятников и надписи, а также укрепили ограды и выполнили покраску надгробных памятников.

Восстановление захоронений состоялось в рамках акции «Чистая память», которая посвящена 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.