В Баренцевом море обнаружили тела еще двух рыбаков

В Мурманской области обнаружены тела в общей сложности пяти погибших рыбаков, судьба еще одного человека остается неизвестной. Об этом сообщили в северо-западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Найдены тела еще двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются», - сказал собеседник РИА Новости в ведомстве.

Восемь рыбаков на четырех лодках на прошлой неделе попали в шторм в Кольском заливе в районе Териберки. Двоим из них удалось спастись.