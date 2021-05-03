Почти 40 единиц раритетной техники приняли участие в первой тренировке Парада Победы под Екатеринбургом

Первая совместная тренировка праздничного шествия прошла в городе-спутнике Екатеринбурга - в Верхней Пышме. В ней приняли участие пешие расчеты Центрального военного округа, барабанщики Екатеринбургского суворовского училища, кадеты и юнармейцы Верхней Пышмы, военнослужащие Росгвардии, а также механизированная колонна из 39 единиц раритетной военной техники.

Механизированная колонна состоит из бронеавтомобилей, автомобилей, самоходных и прицепных артиллерийских орудий, тягачей, мотоциклов и танков. Среди них легендарные танки Т-34, пятибашенный танк Т-35 и созданная на «Уралмашзаводе» самоходка-истребитель танков СУ-100.

Впервые в шествии примут участие тяжелые танки ИС-3 и КВ-1, а также грузовой автомобиль ЗИС-6 с звукоулавливающей станцией в кузове. Отдельной группой пройдут боевые машины, поставленные союзниками СССР по программе ленд-лиза. Среди них танк «Шерман», автомобили «Виллис» и «Студебекер». За рычагами управления раритетных машин в этом году сидят преимущественно ветераны Вооруженных сил, участники локальных конфликтов. Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая.