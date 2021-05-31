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«Черная плесень» в Египте и снятие ограничений в Чехии: как складывается ситуация с COVID-19 в мире

Иван Линдеманн
08:45 31.05.2021
В Египте власти приняли решение отменить ряд ограничений. С завтрашнего дня торговые центры, кафе и рестораны снова начнут работать по летнему графику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sudipta Das Keystone Press Agency Globallookpress
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«Черная плесень» добралась до Египта. Ее обнаружили у семи человек, которые ранее перенесли коронавирус. Троим заболевшим даже пришлось удалить пораженные плесенью органы.

Сама ситуация по COVID-19 становится в Египте лучше: власти приняли решение отменить ряд ограничений. С завтрашнего дня торговые центры, кафе и рестораны снова начнут работать по летнему графику.

После полугодового перерыва общепит откроется и в Чехии. Однако с условием: за столиком должно сидеть не более четырех человек, и все они должны иметь справку об отсутствии коронавируса или подтверждение, о том, что уже переболели.

Отрицательный ПЦР-тест могут потребовать и у зрителей летних Олимпийских игр в Токио. В случае допуска на трибуны анализ необходимо будет сделать не менее чем за семь дней до спортивного мероприятия.

В США организаторы музыкального концерта решили мотивировать американцев делать прививки: они пообещали сделать фантастическую скидку в 98% на билеты. То есть для тех, кто вакцинировался, вход на концерт обойдется всего в 18 долларов вместо 1000 долларов.

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