Армия Израсходовали свыше пяти тысяч боеприпасов: как прошел всеармейский этап конкурса АрМИ «Чистое небо» Иван Линдеманн Антон Балзовский Первое место заняли зенитчики Военной академии войсковой ПВО имени Маршала Василевского. Вторая строчка осталась за представителями Центрального военного округа. Замкнули призовую тройку военнослужащие Западного военного округа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На полигоне Ейский Южного военного округа подвели итоги Всеармейского этапа конкурса АрМИ «Чистое небо». За выступлением команд прямо на полигоне следил корреспондент телеканала «Звезда» Антон Балзовский. «За время соревнований военнослужащие израсходовали свыше 5 тысяч боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей. По ним, кстати, стреляли как с места, так и на огромной скорости с БТРов. Стрельбы производились из ПЗРК «Игла» и из такового пулемета Калашникова», - рассказал он. Первое место заняли зенитчики Военной академии войсковой ПВО имени Маршала Василевского. Вторая строчка осталась за представителями Центрального военного округа. Замкнули призовую тройку военнослужащие Западного военного округа. «Армейский спорт и высокие профессиональные достижения - гарант мира и спокойствия в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, мужества и новых побед на благо войсковой противовоздушной обороны», - сказал начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. Теперь лучшие бойцы войдут в сборную Вооруженных сил России и представят нашу армию на международном этапе конкурса в КНР в августе этого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика